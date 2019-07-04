Установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, переросший в драку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержали 22-летнего жителя столицы, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию из медицинского учреждения поступила информация о том, что нарядом скорой помощи с 2-ой улицы Машиностроения доставлен 37-летний мужчина с различными травмами. Согласно справке из медицинского учреждения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Покровка задержали подозреваемого. Установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, переросший в драку.Следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18