Ни для кого не секрет, что скандалы, интриги и провокации являются столпами тусовки отечественных звезд. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июля 2019 года.

Ни для кого не секрет, что скандалы, интриги и провокации являются столпами тусовки отечественных звезд. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июля 2019 года.Примадонне не могут простить выходку, о которой уже который день трубит пресса. Представителей правоохранительных органов просят провести проверку и возбудить в отношении Аллы Пугачевой дело об административном нарушении.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июля 2019 года, читайте в и специальных .