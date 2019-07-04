39-летняя певица поделилась с
поклонниками в Instagram снимками без косметики. Пользователи
соцсети пришли в восторг от того, как выглядит Анна Семенович.
39-летняя певица поделилась с
поклонниками в Instagram снимками без косметики. Пользователи
соцсети пришли в восторг от того, как выглядит Анна Семенович.
Артистка отдыхает на греческом острове Миконос. Звезда выложила в соцсеть
фотографии из морского ресторана в естественном виде – без макияжа. такой,
какая есть.
Фолловеры пришли в
экстаз от фото и осыпали Анну Семенович комплиментами. По их мнению,
исполнительница оказалась
даже привлекательнее, чем с профессиональным мейком. Они уверены, что отдых пошел
певице на
пользу.
Многие отметили в комментариях к посту звезды,
что знаменитость без макияжа выглядит моложе своих лет. "Просто идеальная, без макияжа, шляпок и рюшек!", "Анечка, вам
так хорошо без макияжа", "Анечка, какая же Вы естественная! Нет позерства.
Только искренняя улыбка и хорошее настроение. Так держать!", "Без макияжа вы выглядите
гораздо моложе", "Ты очень красивая и сексуальная девушка на свете", -
пишут поклонники Анны Семенович.
Были и
те, кто решил, что причина хорошего настроения певицы – это влюбленность. Ведь Анна
Семенович так и не ответила на вопрос в комментариях, кто же делает все эти ее прекрасные
фотографии на острове.
Отметим, в последнее время
раскрывает секреты своего отношения к жизни. Певица объясняет подписчикам, как
получать удовольствие от каждого момента. Так, ранее артистка на своем примере
показала, как это делается. Она опубликовала видео из бани. На кадрахстонет от удовольствия.