39-летняя певица поделилась с поклонниками в Instagram снимками без косметики. Пользователи соцсети пришли в восторг от того, как выглядит Анна Семенович.

39-летняя певица поделилась споклонниками в Instagram снимками без косметики. Пользователисоцсети пришли в восторг от того, как выглядит Анна Семенович.Артистка отдыхает на греческом острове Миконос. Звезда выложила в соцсетьфотографии из морского ресторана в естественном виде – без макияжа. такой,какая есть.Фолловеры пришли вэкстаз от фото и осыпали Анну Семенович комплиментами. По их мнению,исполнительница оказаласьдаже привлекательнее, чем с профессиональным мейком. Они уверены, что отдых пошелпевице напользу.Многие отметили в комментариях к посту звезды,что знаменитость без макияжа выглядит моложе своих лет. "Просто идеальная, без макияжа, шляпок и рюшек!", "Анечка, вамтак хорошо без макияжа", "Анечка, какая же Вы естественная! Нет позерства.Только искренняя улыбка и хорошее настроение. Так держать!", "Без макияжа вы выглядитегораздо моложе", "Ты очень красивая и сексуальная девушка на свете", -пишут поклонники Анны Семенович.Были ите, кто решил, что причина хорошего настроения певицы – это влюбленность. Ведь АннаСеменович так и не ответила на вопрос в комментариях, кто же делает все эти ее прекрасныефотографии на острове.Отметим, в последнее времяраскрывает секреты своего отношения к жизни. Певица объясняет подписчикам, какполучать удовольствие от каждого момента. Так, ранее артистка на своем примерепоказала, как это делается. Она опубликовала видео из бани. На кадрахстонет от удовольствия.