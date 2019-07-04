Владимир Путин рассказал о своих планах после завершения президентского срока. Президент России подчеркнул, что впереди еще много напряженной работы.

Владимир Путин рассказал о своих планах после завершенияпрезидентского срока. Президент России подчеркнул, что впереди еще многонапряженной работы.Владимир Путин убежден: применение силы и вмешательство вовнутренние дела других государств недопустимо. Президент России подчеркнул, чтоСША планомерно разрушают существующую концепцию безопасности в мире – вчастности, этому способствует односторонний выход Вашингтона из Договора оликвидации ракет средней и меньшей дальности.Российской стороне приходится отвечать на действияамериканцев. Москва в итоге вынуждена разрабатывать новейшую военную технику.Однако все это делается только в оборонных целях – ни о какой гонке вооруженийне может быть и речи, подчеркнул Владимир Путин. Российский лидер дал интервьюизданию Corriere della Sera в преддверии официального визита в Италию.Что касается Европы, то она должна руководствоватьсясобственными интересами – а не подсказками США, отметил президент. уверен, что только в таком случае Москва и Брюссель смогут успешно развивать сотрудничество,в котором заинтересованы все европейские страны и Россия. Российский лидернапомнил, что Рим – один из ключевых партнеров Москвы, экономические отношенияразвиваются успешно. Говоря о санкциях, президент подчеркнул: шаги для ихотмены должны предпринять те, кто первыми их инициировал.Ответил президент России и на вопрос, чем он намерензаняться после того, как завершатся его полномочия на посту главы государства.считает, что говорить об этом пока рано – ведь впереди еще 5 летнапряженной работы. К тому же, следует учесть стремительную динамику всовременном мире, приводит слова российского лидера .