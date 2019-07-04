Владимир Путин рассказал о своих планах после завершения
президентского срока. Президент России подчеркнул, что впереди еще много
напряженной работы.
Владимир Путин рассказал о своих планах после завершения
президентского срока. Президент России подчеркнул, что впереди еще много
напряженной работы.
Владимир Путин убежден: применение силы и вмешательство во
внутренние дела других государств недопустимо. Президент России подчеркнул, что
США планомерно разрушают существующую концепцию безопасности в мире – в
частности, этому способствует односторонний выход Вашингтона из Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Российской стороне приходится отвечать на действия
американцев. Москва в итоге вынуждена разрабатывать новейшую военную технику.
Однако все это делается только в оборонных целях – ни о какой гонке вооружений
не может быть и речи, подчеркнул Владимир Путин. Российский лидер дал интервью
изданию Corriere della Sera в преддверии официального визита в Италию.
Что касается Европы, то она должна руководствоваться
собственными интересами – а не подсказками США, отметил президент. уверен, что только в таком случае Москва и Брюссель смогут успешно развивать сотрудничество,
в котором заинтересованы все европейские страны и Россия. Российский лидер
напомнил, что Рим – один из ключевых партнеров Москвы, экономические отношения
развиваются успешно. Говоря о санкциях, президент подчеркнул: шаги для их
отмены должны предпринять те, кто первыми их инициировал.
Ответил президент России и на вопрос, чем он намерен
заняться после того, как завершатся его полномочия на посту главы государства.
считает, что говорить об этом пока рано – ведь впереди еще 5 лет
напряженной работы. К тому же, следует учесть стремительную динамику в
современном мире, приводит слова российского лидера .