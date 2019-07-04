Инцидент произошел, когда будущая жена принца Уильяма вместе с ним училась в университете Сент-Эндрюс. Кейт Миддлтон напилась на вечеринке.

Инцидент произошел,когда будущая женапринца Уильяма вместе с ним училась вуниверситете Сент-Эндрюс. Кейт Миддлтон напилась на вечеринке.Историейподелилась в документальном фильме "Принц Уильям в тридцать" однокурсница Кейт –Хелен Макардл, которая жила в общежитии, рядом с комнатой Миддлтон.Макардл рассказала, чтобудущую герцогиню Кембриджскую пришлось доставить домой после того, как онабыла "парализованно пьяна" после университетской вечеринки."Помню, как Кейт перенес в свою комнату один из мальчиков, потомучто она не могла ходить", – цитирует однокурсницу Миддлтон Express.co.uk. При этом она добавила, что та была неодна в подобном состоянии – напились многие студенты.Именнов те годы принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились и начали дружить. Хелен Макардл также отметила, что пара быстро нашлаобщий язык. Она вспомнила и историю о том, как напился принц Уильям."Однажды Уильям возвращался, думаю, после празднования по поводу окончанияэкзаменов, и падал в кусты", – поделилась однокурсница. По ее словам,будущие муж и жена любили ходить в "престижные" бары в Сент-Эндрюсе, – например,Ma Bells.Кроме того, Макардл вспомнила, как она впервые узнала, что Уильям ивстречаются. Они выпивали в баре, и она заметила интимный моментмежду ними. "Он прижимал ее к себе, и я впервые подумала: "Ну, они определеннопара"".