Инцидент произошел,
когда будущая жена
принца Уильяма вместе с ним училась в
университете Сент-Эндрюс. Кейт Миддлтон напилась на вечеринке.
Инцидент произошел,
когда будущая жена
принца Уильяма вместе с ним училась в
университете Сент-Эндрюс. Кейт Миддлтон напилась на вечеринке.
Историей
поделилась в документальном фильме "Принц Уильям в тридцать" однокурсница Кейт –
Хелен Макардл, которая жила в общежитии, рядом с комнатой Миддлтон.
Макардл рассказала, что
будущую герцогиню Кембриджскую пришлось доставить домой после того, как она
была "парализованно пьяна" после университетской вечеринки.
"Помню, как Кейт перенес в свою комнату один из мальчиков, потому
что она не могла ходить", – цитирует однокурсницу Миддлтон Express.co.uk. При этом она добавила, что та была не
одна в подобном состоянии – напились многие студенты.
Именно
в те годы принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились и начали дружить. Хелен Макардл также отметила, что пара быстро нашла
общий язык. Она вспомнила и историю о том, как напился принц Уильям.
"Однажды Уильям возвращался, думаю, после празднования по поводу окончания
экзаменов, и падал в кусты", – поделилась однокурсница. По ее словам,
будущие муж и жена любили ходить в "престижные" бары в Сент-Эндрюсе, – например,
Ma Bells.
Кроме того, Макардл вспомнила, как она впервые узнала, что Уильям и
встречаются. Они выпивали в баре, и она заметила интимный момент
между ними. "Он прижимал ее к себе, и я впервые подумала: "Ну, они определенно
пара"".