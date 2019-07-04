Ему грозит до 10-ти лет лишения свободы

Ему грозит до 10-ти лет лишения свободыРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Владимира. Мужчину подозревают в неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи.В начале февраля этого года мужчина находился в квартире, где постоянно собирались компании для распития алкоголя.В этот день участковый проверяла обстановку в квартире. Пьяный подозреваемый в набросился на сотрудника полиции и причинил представителю власти легкий вред здоровью.После случившегося мужчина сбежал из квартиры. Его объявили в розыск. В середине мая злоумышленника задержали.В зале судебного заседания Октябрьского районного суда он агрессивно себя вел, высказав в адрес федерального судьи оскорбительные фразы.Теперь владимирцу предстоит по закону ответить за совершение преступлений, за которые ему грозит до 10-ти лет лишения свободы.