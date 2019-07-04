Ни для кого не секрет, что 70-летняя Алла Пугачева выглядит значительно младше своих лет. Как же ей удается сохранить молодость, рассказала известный косметолог и дерматолог Марта Орлова.

Ни для кого не секрет, что 70-летняя Алла Пугачева выглядит значительно младше своих лет. Как же ей удается сохранить молодость, рассказала известный косметолог и дерматолог Марта Орлова.По мнению эксперта, заслуга внешнего вида Примадонны далеко не пластические операции. Доктор утверждает, что исполнительница прибегает лишь к легкой косметологии.Марта считает, что звезда эстрады вероятно применяет химические пилинги, которые способствуют отшелушиванию ороговевших участков кожи и ее выравниванию. Также она отметила применение микротоков, воздействие которых выравнивает кожу и снимает отечность. "Уколы гиалуроновой кислоты и пептидов помогают заполнению морщинок, увлажнению, улучшению тонуса, текстуры и эластичности кожи", – рассказала косметолог.Позже Орлова добавила, что огромное влияние оказывают правильное питание и занятия спортом. И, конечно, свою лепту в сохранение молодости вносят хороший макияж и харизма Аллы Борисовны.Напомним, у Пугачевой за плечами имеется опыт пластических операций, которые она делала еще в далекие девяностые. Только вот далеко не самый удачный. После хирургического вмешательства у Примадонны началось заражение крови. После этого она категорично относится к подобным процедурам и не рискует к ним прибегать.