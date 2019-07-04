Со дня смерти Евгения Осина прошло более полугода. По закону все наследники должны были за это время должны объявиться и поделить имущество. Впрочем, главную ценность представляли права на многочисленные хиты артиста.

Со дня смерти Евгения Осина прошло более полугода. По закону все наследники должны были за это время должны объявиться и поделить имущество. Впрочем, главную ценность представляли права на многочисленные хиты артиста."Автор и правообладатель композиций "Таня плюс Володя" и "Посмотри вокно" Олег Челышев подарил эти композиции моей дочери Насте, – рассказала о ситуации с творческим наследием Осина его любовница Елена Скорникова. Челышев заявил, что, мол, мечтает, чтобы эти шлягеры жили и дальше.13-летняя Анастасия Годунова – признанная Осиным внебрачная дочь – уже записала их в студии, и Олег, как говорят, остался весьма доволен. "Мне очень нравится,как Настя их исполнила – она повзрослела, у нее уже стал более яркий тембр и красивая подача, – цитирует Скорникову – Она выступает так же и с песней "Наивные дети" – это последняя песня, написанная Женей специально для дочери. Он лично одобрил эту композицию, радовался и аранжировке, и записи". Жаль, что не увидит, как Настя будет блистать на сцене и собирать стадионы...Права же на многие другие композиции певца, включая культовую "Плачет девочка в автомате", теперь у 17-летней Агнии – дочери Евгения от второго брака. Заниматься же ее продвижением в мир шоу-бизнеса взялся основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он пригласил 17-летнюю Агнию поехать вместе с Натальей Гулькиной, группами "Фристайл", "Мечтать" и"Ласковый май в грандиозный тур "30 лет вместе" по 58 городам большой страны.Напомним, умер в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. У певца, который много лет боролся с алкогольной зависимостью, остановилось сердце. Он был похоронен на Троекуровском кладбище столицы.