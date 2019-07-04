Долги по ЖКХ, накопленные некоторыми россиянами, придется оплачивать их соседям. Управляющие компании резко сократят обслуживание домов, в которых живут злостные неплательщики.

Долги по ЖКХ, накопленные некоторыми россиянами, придетсяоплачивать их соседям. Управляющие компании резко сократят обслуживание домов,в которых живут злостные неплательщики.Обслуживание домов, жильцы которых накопили долги по ЖКХ,будет сокращено до минимума. Таким образом управляющие компании пытаютсякомпенсировать недополученные средства.УК не могут заставить собственников напрямую оплачиватьсчета должников по ЖКХ. Хотя такое предложение вносилось: в конце 2018 годаЦентр стратегических разработок выступил с идеей – обязать членов ТСЖ к солидарнойответственности за коммунальные долги соседей. Но в Госдуме заявили, чтоинициатива противоречит российскому законодательству.Тогда управляющие компании пошли другим путем. "Онисокращают свои расходы. Не проводят часть работ. Обычно стараются отказаться оттех работ, невыполнение которых незаметно", – пояснил ситуацию с "Российской газете" эксперт Высшей школы госуправления РАНХиГСИгорь Кокин.В частности, чтобы компенсировать недополученные из-засредства, УК сокращают периодичность уборки общественных зон, режепроводят плановые осмотры домов. Эксперты предупредили, что результатом можетстать не только антисанитарная обстановка в подъездах – но и серьезныекоммунальные аварии.