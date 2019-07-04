Долги по ЖКХ, накопленные некоторыми россиянами, придется
оплачивать их соседям. Управляющие компании резко сократят обслуживание домов,
в которых живут злостные неплательщики.
Долги по ЖКХ, накопленные некоторыми россиянами, придется
оплачивать их соседям. Управляющие компании резко сократят обслуживание домов,
в которых живут злостные неплательщики.
Обслуживание домов, жильцы которых накопили долги по ЖКХ,
будет сокращено до минимума. Таким образом управляющие компании пытаются
компенсировать недополученные средства.
УК не могут заставить собственников напрямую оплачивать
счета должников по ЖКХ. Хотя такое предложение вносилось: в конце 2018 года
Центр стратегических разработок выступил с идеей – обязать членов ТСЖ к солидарной
ответственности за коммунальные долги соседей. Но в Госдуме заявили, что
инициатива противоречит российскому законодательству.
Тогда управляющие компании пошли другим путем. "Они
сокращают свои расходы. Не проводят часть работ. Обычно стараются отказаться от
тех работ, невыполнение которых незаметно", – пояснил ситуацию с "Российской газете" эксперт Высшей школы госуправления РАНХиГС
Игорь Кокин.
В частности, чтобы компенсировать недополученные из-за
средства, УК сокращают периодичность уборки общественных зон, реже
проводят плановые осмотры домов. Эксперты предупредили, что результатом может
стать не только антисанитарная обстановка в подъездах – но и серьезные
коммунальные аварии.