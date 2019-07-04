Космические технологии помогут в борьбе с браконьерами. Правительство Хабаровского края и Роскосмос подписали совместное соглашение, согласно которому за незаконной добычей лососёвых в Амуре и Амурском лимане будут следить с помощью спутника. Об этом было заявлено на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции.

Космические технологии помогут в борьбе с браконьерами. Правительство Хабаровского края и Роскосмос подписали совместное соглашение, согласно которому за незаконной добычей лососёвых в Амуре и Амурском лимане будут следить с помощью спутника. Об этом было заявлено на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции.Как передает ГТРК "Дальневосточная", до 20 августа на территории региона действует запрет на промышленный лов анадромных видов рыб. Однако по данным регионального министерства сельского хозяйства, в Ульчском районе уже активизировались браконьеры., а в Амурском лимане начали забивать сваи под заездки, которые использовать нельзя. Именно для проверки таких сообщений будут использовать показания со спутника.Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, поясняет: "Видно, где кинули сплавную сеть, где стоит невод, где загородка. Причем это всё будет по GPS давать точные координаты". Информация с фото будет передаваться в профильный комитет правительства. Затем оперативные бригады приступят к отработке полученной от Роскосмоса информации. Отмечают, что под особым контролем — нерестилища.