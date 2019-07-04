Познавательные встречи провели полицейские из Вязников, Радужного и Собинки.

Полицейские в период летних каникул особое внимание уделяют профилактической работе с подростками. Стражи порядка проводят беседы, игры и увлекательные занятия по различным темам.В деревне Пенкино Камешковского района сотрудниками ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный провели интеллектуально-развлекательную игру «Дорожные приключения», в которой приняли участие 3 команды.Игра состояла из шести этапов («Автодром», «Собери велосипед», «Чёрный ящик», «Грамотный пешеход», «Нужное число»и др.). Все команды быстро и практически без ошибок выполнили задания, тем самым показав хорошие знания правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге.Также ребятам продемонстрировано техническое оборудование патрульного автомобиля ДПС. Сотрудники ГИБДД отвечали на многочисленные вопросы детей. По окончании мероприятия участники и победители команд были награждены почётными грамотами.Соревнования юных велосипедистов «Управляй велосипедом безопасно» среди школьников, посещающих лагеря с дневным пребыванием, организовали сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району и управление образования администрации района. Участники конкурса демонстрировали навыки управления двухколесным транспортом и свои знания ПДД.Вязниковские полицейские в ходе встреч с ребятами напомнили об основных правилах поведения вблизи водоемов и важности внимательного отношения к сохранности своего имущества. Также ребята узнали, как вести себя в экстремальной ситуации, в каких случаях незамедлительно обращаться к воспитателям и сотрудникам полиции.Мероприятия в подобных форматах продолжаются по всей области.