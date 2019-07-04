Сотрудниками полиции была установлена причастность подозреваемого к не менее десяти аналогичным эпизодам противоправной деятельности...

Оперативники ОМВД России по району Строгино задержали 45- летнего мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов.В ОМВД России по району Строгино с сообщением о краже обратился житель одного из домов на улице Соколовского. Он рассказал, что неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед, который он оставил в межквартирном холле. Также поступило заявления от представителя пункта проката велосипедов. Мужчина сообщил, что неизвестный взял в прокат велосипед, однако через некоторое время вернулся и сообщил, что он утерян. После чего написал расписку, что компенсирует ущерб, однако денежные средства так и не вернул.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Твардовского. Им оказался 45-летний ранее судимый москвич.Также сотрудниками полиции была установлена причастность подозреваемого еще к десяти аналогичным эпизодам противоправной деятельности.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Строгино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража» и 159 УК РФ «Мошенничетсво». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56