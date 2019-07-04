Заявительница сообщила, что обнаружила пропажу своего автомобиля марки "Порше", ранее припаркованного на улице Лебедева...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОП по обслуживанию МГУ ОМВД России по району Раменки г. Москвы и сотрудниками 2 ОСБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали 50 –летнего мужчину по подозрению в краже иномарки.В дежурную часть поступило заявление от 32-летней женщины. Она сообщила, что обнаружила пропажу своего автомобиля марки "Порше" стоимостью 4 миллиона рублей, ранее припаркованного на улице Лебедева.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории Новой Москвы.Похищенный автомобиль был обнаружен в одном из гаражных боксов в Московской области.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93