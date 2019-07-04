Потерпевший сообщил, что пропал принадлежащий ему автомобиль марки «Тойота», который ранее он припарковал на Никулинской улице. Материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей...

Сотрудники уголовного розыска УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 38 –летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже иномарки.В ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы поступило заявление от жителя района. Он сообщил, что пропал принадлежащий ему автомобиль марки «Тойота», который ранее он припарковал на Никулинской улице. Материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЗАО установили местонахождение и задержали подозреваемого - 38-летнего ранее судимого приезжего.Похищенный автомобиль был обнаружен в Тверской области и возвращен владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93