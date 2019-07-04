Сотрудники полиции поблагодарили Алексея Тимофеевича за теплый прием, за возможность пообщаться с героем прошлых лет и получить полезные советы, необходимые на службе...

Грачева Алексея Тимофеевича лично поздравили руководители Управления.В этом году ветерану органов внутренних дел Алексею Грачеву исполнилось 93 года.17-летний Алексей Грачев был призван в армию в 1943 году, был разведчиком на Карельском фронте, участвовал в боях под Мурманском в «Долине смерти», где был ранен. После войны он окончил курсы подготовки младшего командного состава и был направлен на службу в охрану Сталина, затем Хрущева. Закончил свою милицейскую карьеру Алексей Тимофеевич в звании капитана милиции на должности государственного инспектора. В настоящее время принимает участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых руководством УВД по ЮВАО.По случаю важной даты поздравить бывшего сотрудника ОВД прибыли помощник начальника по РЛС УВД по ЮВАО подполковник внутренней службы Борис Качанов, заместитель командира 4 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД капитан полиции Алексей Лукашов и заместитель командира 3 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД старший лейтенант полиции Дмитрий Рыбаков.Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Председатель Совета ветеранов УВД Николай Маслов помог ветерану в организации встречи гостей. Алексей Тимофеевич вспомнил годы войны и службы, показал фотоальбом с ценными эксклюзивными фотографиями.Сотрудники полиции поблагодарили Алексея Тимофеевича за теплый прием, за возможность пообщаться с героем прошлых лет и получить полезные советы, необходимые на службе. На прощание ветерану был вручен поздравительный адрес и ценный подарок.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18