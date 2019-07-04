Сотрудники полиции поблагодарили Алексея Тимофеевича за теплый прием, за возможность пообщаться с героем прошлых лет и получить полезные советы, необходимые на службе...
Грачева Алексея Тимофеевича лично поздравили руководители Управления.
В этом году ветерану органов внутренних дел Алексею Грачеву исполнилось 93 года.
17-летний Алексей Грачев был призван в армию в 1943 году, был разведчиком на Карельском фронте, участвовал в боях под Мурманском в «Долине смерти», где был ранен. После войны он окончил курсы подготовки младшего командного состава и был направлен на службу в охрану Сталина, затем Хрущева. Закончил свою милицейскую карьеру Алексей Тимофеевич в звании капитана милиции на должности государственного инспектора. В настоящее время принимает участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых руководством УВД по ЮВАО.
По случаю важной даты поздравить бывшего сотрудника ОВД прибыли помощник начальника по РЛС УВД по ЮВАО подполковник внутренней службы Борис Качанов, заместитель командира 4 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД капитан полиции Алексей Лукашов и заместитель командира 3 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД старший лейтенант полиции Дмитрий Рыбаков.
Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Председатель Совета ветеранов УВД Николай Маслов помог ветерану в организации встречи гостей. Алексей Тимофеевич вспомнил годы войны и службы, показал фотоальбом с ценными эксклюзивными фотографиями.
Сотрудники полиции поблагодарили Алексея Тимофеевича за теплый прием, за возможность пообщаться с героем прошлых лет и получить полезные советы, необходимые на службе. На прощание ветерану был вручен поздравительный адрес и ценный подарок.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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