Реакция общественности на инцидент с Примадонной на Рижском вокзале абсолютно несоразмерна произошедшему. Так считает, вступившись за Аллу Пугачеву, эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Реакция общественности на инцидент сПримадонной на Рижском вокзале абсолютно несоразмерна произошедшему. Таксчитает, вступившись за АллуПугачеву, эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян."А что, собственно говоря, случилось? Алла Пугачеваразве впервые оказалась на перроне в автомобиле?" – вопрошает эксперт. По егословам, несколько лет назад в Крыму с певицей было тоже самое. "Но только тогдане было никаких скандалов", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру"."Это были не проводы, а прием дорогих гостей. Их сМаксимом хлебом-солью встречали, вокруг было полно людей. Даже представительвластей Крыма приходил. И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообщекак-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась", – сетуетэксперт. "Спокойней всем нужно быть", – приструнил общественность Вадим Манукян.При этом он отметил, что и артистам, рьяновступившимся за , нужно взять себя в руки. Он отметил, что ничегострашного с народной артисткой СССР не случится. "Я думаю, что ее дажештрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал запустила", – заключилэксперт.Напомним, появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало неоднозначнуюреакцию у пользователей Сети. "А как машина оказалась на перроне (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?? Так можно???Или за деньги можно все??", "На перрон на машине? А что такможно?", "Автомобиль на перроне ????", "Прям как президентапровожают", – раскритиковали ранее россияне.