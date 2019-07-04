Звезда сериала Кухня потеряла сознание на съемочной площадке. Причиной стал голодный обморок – Ирина Темичева похудела на 10 килограммов.

Звезда сериала "Кухня" потеряла сознание насъемочной площадке. Причиной стал голодный обморок – Ирина Темичева похудела на10 килограммов.Плотный график съемок довел звезду сериала "Кухня"до такого состояния. Сейчас актриса весит 43 килограмма при росте 166сантиметров – тогда как нормальным для себя весом Ирина Темичева считает 52килограмма.Темичева признается, что такое с ней случилось впервые вжизни. Звезда сериала "Кухня" вспоминает, что ей стало плохо, онаначала задыхаться – и потеряла сознание. Коллегам по съемочной площадке пришлосьвызывать скорую помощь. Приехавшие медики диагностировали голодный обморок.посоветовали тщательнееследить за питанием. Ведь сам процесс похудения вызывает стресс и становитсяпричиной раздражительности. Многие склонны оправдывать неудачу в борьбе слишними килограммами плохой наследственностью. Однако специалисты утверждают,что все дело в нездоровом питании и вредных привычках, пишет .Ранее на напряженный график съемок жаловалась другая – Мария Горбань. Правда, фанаты ей не особо поверили. Сетования на тяжелую актерскую судьбу актриса разместила под пикантным фото, на котором она прикрывает интимные части тела только пеной.