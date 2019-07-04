Звезда сериала Кухня потеряла сознание на
съемочной площадке. Причиной стал голодный обморок – Ирина Темичева похудела на
10 килограммов.
Звезда сериала "Кухня" потеряла сознание на
съемочной площадке. Причиной стал голодный обморок – Ирина Темичева похудела на
10 килограммов.
Плотный график съемок довел звезду сериала "Кухня"
до такого состояния. Сейчас актриса весит 43 килограмма при росте 166
сантиметров – тогда как нормальным для себя весом Ирина Темичева считает 52
килограмма.
Темичева признается, что такое с ней случилось впервые в
жизни. Звезда сериала "Кухня" вспоминает, что ей стало плохо, она
начала задыхаться – и потеряла сознание. Коллегам по съемочной площадке пришлось
вызывать скорую помощь. Приехавшие медики диагностировали голодный обморок.
посоветовали тщательнее
следить за питанием. Ведь сам процесс похудения вызывает стресс и становится
причиной раздражительности. Многие склонны оправдывать неудачу в борьбе с
лишними килограммами плохой наследственностью. Однако специалисты утверждают,
что все дело в нездоровом питании и вредных привычках, пишет .
Ранее на напряженный график съемок жаловалась другая – Мария Горбань. Правда, фанаты ей не особо поверили. Сетования на тяжелую актерскую судьбу актриса разместила под пикантным фото, на котором она прикрывает интимные части тела только пеной.