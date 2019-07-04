На днях папарации застукали Егора Крида в объятиях популярной российской актрисы. Ей оказалась 37-летняя Юлия Александрова.

На днях папарации застукали Егора Крида в объятиях популярной российской актрисы. Ей оказалась 37-летняя Юлия Александрова.Пара не скрывала своих чувств и страстно целовалась. Причем делали они это публично, прямо в центре одного из супермаркетов.Позже выяснилось, что происходящее было заранее запланировано. Как оказалось, Александрова и Крид вместе снимаются в новом фильмеМарюса Вайсберга"Не идеальный мужчина".По сценарию Егор - человекоподобный робот в будущем, где киборги прочно войдут в повседневную жизнь. Он окажется с дефектом – в отличие от своих сородичей у него будет способность чувствовать. Поэтому героиня Юлии заберет героя Егора к себе. Судя по наличию в сюжете страстных поцелуев, у пары в фильме завяжется роман.Отметим, съемки продлятся до середины июля. В прокат картину выпустит кинокомпания "Централ Партнершип", экранизация состоится весной 2020 года.Напомни, актерская карьера Крида началась после недавнего разрыва с известным лейблом Black Star, с которым он сотрудничал с 2012 года. А вот у Александровой богатый опыт за плечами. Она снималась в "Горько!", "Звоните Ди Каприо", "Елки", причем в некоторых картинах у нее были главные роли.