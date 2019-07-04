Илья Яшин, который себя называет лидером среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу, стал победителем в заказанном им же опросе. Этот факт подтвердил социолог Левада-центра.

Илья Яшин, который себя называет лидером среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу, стал победителем в заказанном им же опросе. Этот факт подтвердил социолог "Левада-центра".Эксперты заинтересовались победой кандидата в депутаты в Московскую городскую думу Ильей Яшиным в уличном опросе "Левада-центра". Авторы Telegram-канала "Медиатехнолог" обратили внимание, что штаб Яшина был заказчиком этого соцопроса.Сотрудники исследовательской организации, признанной иностранным агентом, опросили всего 507 жителей 45-го избирательного округа, в котором проживает более 150 тысяч человек. Опрос был не поквартирный, а уличный.По информации "Левада-центра", жители Басманного, Мещанского, Красносельского районов, а также Сокольников, выразили готовность проголосовать за Яшина. Его кандидатуру поддержали 17% опрошенных. Учитывая погрешность (обычно 6%) и слишком маленькую выборку респондентов, такие результаты соцопроса вызывают большие сомнения, отмечает "Медиатехнолог".Особое внимание авторы Telegram-канала обратили на то, что опрос был заказан избирательным штабом самого Яшина."Ну это просто туши свет. То есть "уличный опрос" таким макаром мог бы проводиться и на улице возле офиса Яшина со всеми его сотрудниками", – отмечает "Медиатехнолог". Недоумение результатами опроса выражают и авторы популярного Telegram-канала "Акитилоп".Денис Волков, работающий в "Левада-центре" пояснил "Ведомостям", что интерес к выборам в Мосгордуму достаточно низкий. , что опрос действительно заказал Илья Яшин.Любопытно, что за пару месяцев до голосования рейтинг оппозиционных кандидатов не превышает 6%. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.