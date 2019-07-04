Певица Нюша поделилась с поклонниками результатами работы
над собой. Похудевшая артистка привела фанатов в восторг.
Певица Нюша поделилась с поклонниками результатами работы
над собой. Похудевшая артистка привела фанатов в восторг.
Певице Нюше после рождения ребенка никак не удавалось
сбросить набранные за время беременности килограммы. Звезде мешала любовь к
сладкому. Нюша оправдывалась перед поклонниками, утверждая, что работает над
собой – те в ответ писали негативные комментарии.
Однако в конце концов артистка собралась и одержала победу
над собой. Результат фанатов удивил и порадовал. Как выяснилось, сидя дома с
ребенком, певица Нюша начала заниматься йогой, а позднее перешла на более
тяжелые нагрузки. Результатами работы над собой артситка не могла не
похвастаться – в Instagram
появился снимок в купальнике.
"Влюблена в лето", – подписала фото ,
отдыхающая сейчас на берегу моря. Подписчики в восхищении – они восторгаются
тем, как похудела звезда, хотя стала мамой всего 7 месяцев назад. "Такая
шикарная фигура после рождения принцессы... Тело богини", – пишут комментаторы.
Но и злопыхатели, конечно, не дремлют. Некоторым
пользователям показалось, что их вводят в заблуждение. "Фигура обычная, а
вот без макияжа не советую из дома выходить", – пишет один из критиков.
Другой настаивает, что последние снимки отредактированы – иначе, утверждает
подписчик, не выглядела бы так спустя короткое время послед родов.