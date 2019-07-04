Певица Нюша поделилась с поклонниками результатами работы над собой. Похудевшая артистка привела фанатов в восторг.

Певица Нюша поделилась с поклонниками результатами работынад собой. Похудевшая артистка привела фанатов в восторг.Певице Нюше после рождения ребенка никак не удавалосьсбросить набранные за время беременности килограммы. Звезде мешала любовь ксладкому. Нюша оправдывалась перед поклонниками, утверждая, что работает надсобой – те в ответ писали негативные комментарии.Однако в конце концов артистка собралась и одержала победунад собой. Результат фанатов удивил и порадовал. Как выяснилось, сидя дома сребенком, певица Нюша начала заниматься йогой, а позднее перешла на болеетяжелые нагрузки. Результатами работы над собой артситка не могла непохвастаться – в Instagramпоявился снимок в купальнике."Влюблена в лето", – подписала фото ,отдыхающая сейчас на берегу моря. Подписчики в восхищении – они восторгаютсятем, как похудела звезда, хотя стала мамой всего 7 месяцев назад. "Такаяшикарная фигура после рождения принцессы... Тело богини", – пишут комментаторы.Но и злопыхатели, конечно, не дремлют. Некоторымпользователям показалось, что их вводят в заблуждение. "Фигура обычная, авот без макияжа не советую из дома выходить", – пишет один из критиков.Другой настаивает, что последние снимки отредактированы – иначе, утверждаетподписчик, не выглядела бы так спустя короткое время послед родов.