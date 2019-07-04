Регина Тодоренко и Влад Топалов закатили торжество в Сорренто. На праздник влюбленные позвали близких друзей.

Регина Тодоренко и Влад Топалов закатили торжество в Сорренто. На праздник влюбленные позвали близких друзей.29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов поженились еще в конце октября 2018 года, ограничившись лишь росписью и празднованием в ресторане в узком семейном кругу. Это было обусловлено тем, что телеведущая ждала ребенка (сын появился в начале декабря). Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу, в которой будут присутствовать такие традиционные вещи как белое подвенечное платье и роскошное торжество.Так и вышло. Вчера, 3 июля, Регина Тодоренко и Влад Топалов организовали праздник в курортном итальянском городе Сорренто. Позже в Сети появились первые видео, на которых можно легко рассмотреть гостей торжества. Среди них экс-ведущая шоу "Орел и решка" Мария Ивакова, актер Никита Ефремов, блогер Марина Могилко, певица Алина Астровская и многие другие. "Мы очень счастливы и благодарны за то, что вы нашли время в этом трудном июльском графике, чтобы приехать к нам", – поблагодарил гостей Влад Топалов.А ведь праздника могло не получиться. Еще утром написала у себя в Instagram, что очень волнуется . "Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии", – пожелала телеведущая. Повод для напряжения был. Накануне свадьбы Влад Топалов остался без костюма."Люди, помогите. Утерян багаж – не по моей вине, естественно. Утеряны все вещи. Послезавтра свадьба. Есть кто-то в Сорренто, у кого я могу взять белый/кремовый смокинг 52-го размера? Туфли 42,5. Помогите, пожалуйста!" – обратился к фанатам .Оказывается, авиакомпания, на самолете которой исполнитель прибыл в Италию, потеряла его багаж, где лежали все вещи, кроме туфель и новых трусов.