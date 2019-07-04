В защиту певицы после инцидента на Рижском вокзале Москвы высказались многие российские представители шоу-бизнеса. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Алла Пугачева в этом вовсе не нуждается.

В защитупевицы после инцидента на Рижском вокзале Москвы высказались многие российские представителишоу-бизнеса. Эксперт Совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян уверен, что Алла Пугачева в этом вовсе не нуждается."Я не пойму, а почему так резко артисты возбудились потеме проезда по перрону Пугачевой? У нас что, внеурочный "Голубойогонек" случился летом? Почему все его участники так активны? Разве Примадоннечто-то грозит за этот проезд?" – задался вопросами эксперт в беседу с "Дни.ру".Он считает, что проблемы могут быть только у начальника вокзала."Не сама же она калитку открыла и заехала на перрон.Вообще, конечно, Алла Борисовна – это прекрасный маркер для артистов. Чутьуслышат они о том, что "Пугачеву обижают" и сразу выставляют редуты вее защиту", – отметил Вадим Манукян. При этом он подчеркнул, что защищать ее неот кого, потому что на нее никто не нападает, а хейтеры в Интернете ее никогдалюбить и не будут.Эксперт вывел знаменитостей на чистую воду: возможно,таким образом многие хотели лишний раз пропиариться. "Конечно,"королева" она виртуальная, но правами себя наделила вполнереальными. Да и "свита" всегда на подхвате, как видно. Отлученный отпрестола "король" российский эстрады Филипп Киркоров тоже не забыл высказаться.Только мудрый Максим (Галкин – Прим. ред.) как всегда в подобных ситуацияхпромолчал, молодец", – заключил Вадим Манукян.Ранее Филипп Киркоров в беседе с телеканалом "Звезда"прокомментировал выезд машины с на платформу Рижского вокзала."Народнаяартистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько летвыслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить!" — заявил артист. По его мнению, "этонекрасиво обсуждать". Он подчеркнул, что прожила большую звезднуюжизнь и своим трудом заслужила к себе особое отношение.