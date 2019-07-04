В защиту
певицы после инцидента на Рижском вокзале Москвы высказались многие российские представители
шоу-бизнеса. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян уверен, что Алла Пугачева в этом вовсе не нуждается.
В защиту
певицы после инцидента на Рижском вокзале Москвы высказались многие российские представители
шоу-бизнеса. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме
Вадим Манукян уверен, что Алла Пугачева в этом вовсе не нуждается.
"Я не пойму, а почему так резко артисты возбудились по
теме проезда по перрону Пугачевой? У нас что, внеурочный "Голубой
огонек" случился летом? Почему все его участники так активны? Разве Примадонне
что-то грозит за этот проезд?" – задался вопросами эксперт в беседу с "Дни.ру".
Он считает, что проблемы могут быть только у начальника вокзала.
"Не сама же она калитку открыла и заехала на перрон.
Вообще, конечно, Алла Борисовна – это прекрасный маркер для артистов. Чуть
услышат они о том, что "Пугачеву обижают" и сразу выставляют редуты в
ее защиту", – отметил Вадим Манукян. При этом он подчеркнул, что защищать ее не
от кого, потому что на нее никто не нападает, а хейтеры в Интернете ее никогда
любить и не будут.
Эксперт вывел знаменитостей на чистую воду: возможно,
таким образом многие хотели лишний раз пропиариться. "Конечно,
"королева" она виртуальная, но правами себя наделила вполне
реальными. Да и "свита" всегда на подхвате, как видно. Отлученный от
престола "король" российский эстрады Филипп Киркоров тоже не забыл высказаться.
Только мудрый Максим (Галкин – Прим. ред.) как всегда в подобных ситуациях
промолчал, молодец", – заключил Вадим Манукян.
Ранее Филипп Киркоров в беседе с телеканалом "Звезда"
прокомментировал выезд машины с на платформу Рижского вокзала.
"Народная
артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет
выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить!" — заявил артист. По его мнению, "это
некрасиво обсуждать". Он подчеркнул, что прожила большую звездную
жизнь и своим трудом заслужила к себе особое отношение.