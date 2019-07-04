Об участии делегации МВД России в форуме Организации Объединённых Наций по предупреждению преступности и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Учитывая современные реалииВ Нью-Йорке состоялся форум Организации Объединённых Наций на тему «Роль региональных организаций в укреплении и осуществлении инициатив по предупреждению преступности и мер в области уголовного правосудия». Делегация МВД России приняла в нем участие.Всем труба, или Как «левый» сервис до полиции довёлВ столице задержаны аферисты, навязывавшие пенсионерам услуги по замене труб отопления и водоснабжения втридорога. Чтобы эффективнее обманывать клиентов, сотрудники call-центра и менеджеры по продажам проходили специальный курс обучения. Если у жертв не было при себе наличных денег, злоумышленники отвозили их прямо к банкоматам.Разговор о самом главномТворческий и семейный дуэт Антона и Виктории Макарских считается одним из самых красивых и крепких в актерской и музыкальной среде. У них разные взгляды на многие вопросы, но они всегда идут на компромисс, готовы простить друг друга, принять мнение супруга. О том, как это удаётся, звёзды мюзиклов, а ныне собственного «Живого концерта», поделились с читателями газеты.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 25, а также на интернет-странице издания.