Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Щетинина Сергея Артемовича...

Полицейские ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Щетинина Сергея Артемовича, 11.08.2002 года рождения, жителя г. Москвы, который 3 июля 2019 года ушел из социального учреждения, расположенного в Борисовском проезде, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 16-18 лет, славянской народности, рост 165-167 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые средней длиныБыл одет: спортивные штаны зеленого цвета, черная толстовка с капюшоном, белые кроссовки, при себе имел рюкзак серого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22