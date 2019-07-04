Правоохранители изъяли специальное химическое оборудование и 70 кг наркотических средств

Правоохранители изъяли специальное химическое оборудование и 70 кг наркотических средствАлександровский городской суд вынес приговор 3 гражданам Украины. Их признали виновными в организации нарколаборатории.Наркотики они сбывали через тайники и через Интернет: общались с покупателями, получали деньги «за товар».В организации были структурные подразделения – «кураторы», «лаборатории», «крупнооптовые курьеры» и «закладчики». Новых членов вербовали через социальные сети среди граждан Украины, которые потом приезжали в Россию.Участники преступного сообщества организовали лабораторию, где и производили синтетические наркотики - так называемую «соль».Правоохранители изъяли специальное химическое оборудование, средства мобильной связи, содержащие переписку с кураторами, и более 70 кг наркотических средств.Суд назначил двоим соучастникам наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет, третьему из них – 14,5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.