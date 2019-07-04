Местный житель приобретал продукцию на территории одного из соседних регионов с целью дальнейшей реализации розничным покупателям.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт хранения немаркированной алкогольной продукции.Из гаража и ангара, арендованных на территории Муромского района 45-летним местным жителем, оперативники изъяли более 1300 бутылок алкогольной продукции различных наименований и свыше 7000 литров спирта, не имеющих маркировки акцизными марками либо федеральными специальными марками.Установлено, что изъятую продукцию местный житель приобретал на территории одного из соседних регионов с целью дальнейшей реализации розничным покупателям.Экспертное исследование показало, что изъятый спирт и алкогольная продукция по проверенным показателям не соответствуют требованиям межгосударственных стандартов.По предварительной оценке, стоимость изъятого превышает 900 000 рублей.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере».