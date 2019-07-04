Подозреваемый спилил деревья на особо защитном участке леса, расположенном вдоль реки, причинив ущерб на сумму более 200 000 рублей.

21 июня текущего года в ОМВД России по Меленковскому району обратился участковый лесничий, сообщивший, что при обходе территории обнаружил свежие спилы деревьев на особо защитном участке леса, расположенном вдоль реки.При этом никаких работ по заготовке древесины на данном участке не было запланировано.Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 200 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили участок местности, на котором были обнаружены незаконные спилы, установили круг лиц, которые могли быть причастны к совершенному преступлению.В результате проведенной работы по подозрению в совершении незаконной рубки был задержан 57-летний местный житель.Фигурант в содеянном сознался.Установлено, что накануне подозреваемый спилил и транспортировал на свою пилораму деревья сосны, планируя в дальнейшем переработать древесину и использовать её по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Меленковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).