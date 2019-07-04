Из гаража и ангара, арендованных местным жителем, оперативники изъяли более 1300 бутылок и свыше 7 тысяч литров спирта

Из гаража и ангара, арендованных местным жителем, оперативники изъяли более 1300 бутылок и свыше 7 тысяч литров спиртаМуромские полицейские нашли крупную партию немаркированной алкогольной продукции.Из гаража и ангара, арендованных местным жителем, оперативники изъяли более 1300 бутылок и свыше 7 тысяч литров спирта.Выяснилось, что изъятую продукцию мужчина покупал в соседнем регионе с целью дальнейшей перепродажи.Экспертиза показала, что изъятый спирт и алкогольная продукция не соответствуют требованиям межгосударственных стандартов. По предварительной оценке, стоимость изъятого превышает 900 тысяч рублей.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.