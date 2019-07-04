Фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками в период с октября 2011 по май 2018 года осуществлял банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций...

«Следственным управлением УВД по СВАО окончено производством уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 116 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что фигурант уголовного дела совместно с неустановленными соучастниками в период с октября 2011 по май 2018 года осуществлял банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.Клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, злоумышленники посредством электронной почты или телефонной связи предоставляли расчетные счета и реквизиты различных организаций, на которые было необходимо перечислить денежные средства, включая комиссию в размере не менее 0,8 % от суммы перечисленных денежных средств.Сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подозреваемый, 38-летний москвич, был задержан.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28