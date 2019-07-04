«Ежедневный доход от противоправной деятельности превышал 150 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в изготовлении поддельных документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет.Установлено, что злоумышленники создали интернет-сайты, где от лица сотрудников многофункционального миграционного центра г. Москвы обрабатывали заявки от физических и юридических лиц на оформление регистрации на территории Российской Федерации. Используя подложные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, они изготавливали за вознаграждение поддельные документы о постановке их на миграционный учет.По имеющимся сведениям, ежедневный доход от противоправной деятельности превышал 150 тысяч рублей, за последние полгода они причинили ущерб гражданам на сумму более 10 миллионов рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.Полицейские провели 20 обысков по местам проживания подозреваемых и в арендуемом ими офисном помещении. Изъяты денежные средства в сумме свыше 3 миллионов рублей, более 30 банковских карт различных кредитных учреждений. Также обнаружены поддельные штампы и бланки государственных организаций, тетради с рукописными бухгалтерскими записями, более 50 мобильных телефонов и сим-карт.В настоящее время двое организаторов группы и пять активных ее участников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, еще пятерым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк