Злоумышленник пытался сбыть Орден Трудовой Славы III степени, две медали «Ветеран труда», Юбилейную медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Гончарном проезде неизвестный пытается продать предметы, схожие с наградами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего мужчину. Злоумышленник пытался сбыть Орден Трудовой Славы III степени, две медали «Ветеран труда», Юбилейную медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», однако не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Согласно заключению эксперта изъятые награды признаны подлинными государственными наградами СССР.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60