Молодой человек попросил гаджет у случайной знакомой под предлогом необходимости совершения звонка и, не вернув устройство, скрылся.

В УМВД России по городу Владимиру обратилась 34-летняя местная жительница, сообщившая о хищении у нее мобильного телефона.Полицейским потерпевшая рассказала, что познакомилась на улице с мужчиной, которого пригласила к себе домой. Находясь в квартире, новый знакомый попросил у хозяйки телефон и под предлогом совершения звонка вышел из жилища и обратно не вернулся. Поняв, что телефон похитили, женщина обратилась в полицию.Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 10 000 рублей.Сотрудники полиции, получив сообщение и опросив потерпевшую, установили приметы злоумышленника, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность фигуранта была установлена. 41-летний местный житель был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра.Свою вину фигурант признал, пояснив, что продал мобильный телефон незнакомым людям, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).