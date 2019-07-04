Билеты в автобусе будут стоить 24, а в троллейбусе - 23 рубля

Билеты в автобусе будут стоить 24, а в троллейбусе - 23 рубляДепартамент цен и тарифов города Владимира рассмотрел вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Тариф решили повысить на 2 рубля.С 10-го июля билет на автобус будет стоить 24 рубля, а в троллейбусе придется заплатить в 23 рубля.Отметим, что перевозчики надеялись на гораздо большее повышение цены. Они просили сделать стоимость проезда около 33 рублей.Подорожание связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, а также с необходимостью повышать уровень зарплат водителей и кондукторов.