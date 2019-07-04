Она позволит создать универсальный банк данных служебного и общего назначения

Она позволит создать универсальный банк данных служебного и общего назначенияАдминистрация Владимирской области прорабатывает вопросы, связанные с цифровой трансформацией основных элементов системы госуправления и отдельных отраслей народного хозяйства и социальной сферы нашего региона.«Администрация области проектирует единую цифровую платформу. Её создание нужно для осуществления на региональном уровне цифровой трансформации, снижения финансовых затрат и, как следствие, повышения эффективности деятельности органов власти на всех уровнях, системы госуправления в целом», – сказал Владимир Сипягин.Единая цифровая платформа позволит создать универсальный банк данных служебного и общего назначения, который будет содержать актуальную информацию по всем направлениям жизнедеятельности – о здравоохранении, образовании, культуре, ЖКХ, транспорте, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и т.д.Имея всю полноту информации о социально-экономической жизни Владимирской области, а также возможность автоматически собирать, обрабатывать и анализировать такую информацию, единая цифровая платформа будет способствовать повышению эффективности госуправления и снижению затрат на информатизацию.Развёртывание единой цифровой платформы запланировали в 3 этапа. Первый этап (стендовые испытания) уже завершили, второй (пилотирование) – до конца этого года, третий (масштабирование) – в течение 2020 года.