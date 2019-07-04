Впервые 14-летнего наследника президента Белоруссии сняли на видео с небольшого расстояния. Сын Лукашенко Коля пообщался со снимавшим ролик соотечественником.

Впервые 14-летнего наследника президента Белоруссии снялина видео с небольшого расстояния. Сын Лукашенко Коля пообщался со снимавшимролик соотечественником.Накадрах Лукашенко-младший пожимает руку мужчине и общается с ним. "Я вашголос вообще впервые слышу", – говорит снимавший ролик человек.Так близко НиколаяЛукашенко еще не снимали, сообщает Nn.by. Кадрыпоявились в Twitter. "Он сказал, что не будет президентом", -написал автор видео. В Telegram-канале "Беларусь головногомозга" прокомментировали ролик словами: "Вышел в народ".Напомним,ранее пользователи Сети пришли в восторг от нового фото сына Александра Лукашенко.Они заметили явные перемены во внешности наследника президента Белоруссии.Многие отметили, что Коля повзрослел и возмужал, и выглядит старше своих лет. "Почему такой красивый? Когда он успел?!Почему я это пропустила?", "Он выглядит лучше, чем я когда-то мог икогда-то буду", "Какая-то модель прям", – комментировали снимок пользователисоцсетей.Какписали "Дни.ру", младшего уже окрестили белорусским принцем Уильямом. НиколайЛукашенко играет на фортепиано и занимается спортом. У президента страны есть еще два сына. Это 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий.