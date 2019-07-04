Впервые 14-летнего наследника президента Белоруссии сняли
на видео с небольшого расстояния. Сын Лукашенко Коля пообщался со снимавшим
ролик соотечественником.
Впервые 14-летнего наследника президента Белоруссии сняли
на видео с небольшого расстояния. Сын Лукашенко Коля пообщался со снимавшим
ролик соотечественником.
На
кадрах Лукашенко-младший пожимает руку мужчине и общается с ним. "Я ваш
голос вообще впервые слышу", – говорит снимавший ролик человек.
Так близко Николая
Лукашенко еще не снимали, сообщает Nn.by. Кадры
появились в Twitter. "Он сказал, что не будет президентом", -
написал автор видео. В Telegram-канале "Беларусь головного
мозга" прокомментировали ролик словами: "Вышел в народ".
Напомним,
ранее пользователи Сети пришли в восторг от нового фото сына Александра Лукашенко.
Они заметили явные перемены во внешности наследника президента Белоруссии.
Многие отметили, что Коля повзрослел и возмужал, и выглядит старше своих лет. "Почему такой красивый? Когда он успел?!
Почему я это пропустила?", "Он выглядит лучше, чем я когда-то мог и
когда-то буду", "Какая-то модель прям", – комментировали снимок пользователи
соцсетей.
Как
писали "Дни.ру", младшего уже окрестили белорусским принцем Уильямом. Николай
Лукашенко играет на фортепиано и занимается спортом. У президента страны есть еще два сына. Это 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий.