Скандал, разгоревшийся после омерзительной выходки Примадонны, получил новый виток. Представителей правоохранительных органов просят провести проверку и возбудить в отношении Аллы Пугачевой дело об административном нарушении.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-07-2019-vyzvat-na-dopros-pugachevoj-grozyat-sereznye-posledstviya-posle-omerzitelnoj-vyxodki.html" target="_blank">Вызвать на допрос: Пугачевой грозят серьезные последствия после омерзительной выходки</a> - Скандал, разгоревшийся после омерзительной выходки Примадонны, получил новый виток. Представителей правоохранительных органов просят провести проверку и возбудить в отношении Аллы Пугачевой дело об административном нарушении.
[url=https://33live.ru/novosti/04-07-2019-vyzvat-na-dopros-pugachevoj-grozyat-sereznye-posledstviya-posle-omerzitelnoj-vyxodki.html]Вызвать на допрос: Пугачевой грозят серьезные последствия после омерзительной выходки[/url] - Скандал, разгоревшийся после омерзительной выходки Примадонны, получил новый виток. Представителей правоохранительных органов просят провести проверку и возбудить в отношении Аллы Пугачевой дело об административном нарушении.