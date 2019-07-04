В отношении МКУ «Благоустройство» возбудили административное дело

В отношении МКУ «Благоустройство» возбудили административное делоПредставители Министерства культуры по Центральному Федеральному округу провели проверку и возбудили административное дело в отношении МКУ «Благоустройство».МКУ «Благоустройство» - правообладатель участка в районе Соборной площади. Именно там стоят объекты, которых там быть не должно – аттракционы для детей, киоски с сувенирами и надпись «Я люблю Владимир».Однако надпись убрали с Соборной площади еще 14 июня. Администрация Владимира сообщила, что в нее врезалась поливальная машина.