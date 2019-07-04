Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 200 тысяч рублей

Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 200 тысяч рублейВ конце июня этого года в полицию в Меленковском районе обратился лесничий, рассказавший, что при обходе территории заметил свежие спилы деревьев на особо защитном участке леса, расположенном вдоль реки. При этом никаких работ по заготовке древесины в этом месте не планировали.Ущерб, нанесенный лесному фонду, превысил 200 тысяч рублей.Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 57-летний местный житель.Выяснилось, что мужчина спилил и транспортировал на свою пилораму деревья сосны, планируя в дальнейшем переработать древесину и использовать её по своему усмотрению.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.