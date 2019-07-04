В этом году в Собинке построят новый дом, в который переедут жители двух аварийных «собинских казарм»

В этом году в Собинке построят новый дом, в который переедут жители двух аварийных «собинских казарм»На расселение из аварийного жилья Владимирской области предусмотрено 4,7 миллиарда рублей из федерального бюджета, в том числе чуть больше 390 миллионов рублей – в 2019 году. Средства выделили на переселение из многоквартирных домов, которые признали аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1-го января 2017 года. В области насчитывают 329 таких домов, в которых проживает 7 тысяч человек, площадь жилых помещений - 119 тысяч квадратных метров.Владимирская область первая из регионов ЦФО подала заявку на получение денежных средств в госкорпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.Наибольшая доля многоквартирных домов, признанных аварийными до 1-го января 2017 года, находится в Гусь-Хрустальном (29,3 тысяч кв.м), Струнино (14,2 тысяч кв.м), Киржаче (11,7 тысяч кв.м) и Собинке (10,9 тысяч кв.м). Во Владимире по состоянию на начало 2017 года признали аварийными всего 35 многоквартирных домов общей площадью 7 тысяч кв.м.В 2019 году для области установили минимальный показатель переселения граждан за весь период программы: необходимо расселить 90 человек из квартир общей площадью 1,6 тысяч кв.м. Основной объём переселения предусмотрели на последующие годы.По состоянию на 1 июля 2019 года показатель по расселяемой площади выполнили на 100%, расселили граждан из 39 жилых помещений площадью 1,6 тысяч кв.м: в Струнино – 10 помещений, в Киржаче – 8, в Лакинске и Карабаново – 6, в Великодворском – 5, в Красной Горбатке – 3 и в Муроме – 1.Вместе с тем, 162 аварийных дома в разных муниципальных образованиях области не вошли в федеральный проект, так как их признали аварийными уже после 1-го января 2017 года. В связи с этим глава региона Владимир Сипягин принял решение ежегодно дополнительно выделять средства из бюджета области на расселение таких домов. За 6 лет на эти цели планируют направить 1 миллиард рублей.Помимо этого, в этом году в Собинке построят новый дом, в который переедут жители двух аварийных «собинских казарм». Средства из областного бюджета в размере 51 миллиона рублей выделили по распоряжению губернатора, вместе с долей муниципального бюджета общая сумма составила 54 миллиона рублей.