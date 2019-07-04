Полицейские помогли получить гражданство Российской Федерации пенсионеру, родившемуся в Сибири и много лет прожившему на Украине.

Вениамину Александровичу Останкину в этом году исполняется 90 лет. В прошлом инженер-проектировщик, родился и вырос в Сибири. Волей судьбы оказался на Украине, где прожил почти 60 лет. Мысли о возвращении на Родину никогда не оставлял.Приехав вместе с дочерью в Россию, Вениамин Александрович обратился в Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области для получения гражданства Российской Федерации.Узнав историю жизни Вениамина Александровича, изучив имеющиеся документы, в УВМ сделали вывод о возможности получения гражданства в упрощенном порядке.На всех этапах подготовки документов сотрудники УВМ оказывали пенсионеру необходимую помощь.В Муроме, где теперь будут проживать Останкины, состоялась церемония, на которой Вениамин Александрович принял Присягу гражданина России и получил российский паспорт.Дочь Вениамина Александровича выразила искреннюю благодарность за содействие и отзывчивость начальнику Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области Дмитрию Филиппову и всем сотрудникам УВМ, принявшим участие в судьбе её отца.