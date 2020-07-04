Родственники погибшего Сергея Захарова никогда не обращались к семье Ефремова за деньгами. Об этом сказал адвокат семьи Александр Добровинский в прямом эфире канала Россия 1.

Родственники погибшего Сергея Захарова никогда не обращались к семье Ефремова за деньгами. Об этом сказал адвокат семьи Александр Добровинский в прямом эфире канала "Россия 1".По словам Добровинского, заявления о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов не участвовал в ДПТ, в котором погиб Сергей Захаров, говорит о том, что он начал "отмазываться"."Мы будем присутствовать при продолжении этого фарса, когда Ефремов будет утверждать, что он за рулем не сидел, — недоумевает адвокат. — Получается, он сидел сзади, а за рулем сидели марсиане или нечистая сила".Добровинский отметил, что видел экспертизу, которая была сделана с машиной Ефремова. На момент аварии автомобиль был полностью исправен. При этом сам актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Адвокат Захарова предполагает, что теперь Ефремов будет строить свою защиту, исходя из того, что на месте аварии не было камер. Но есть свидетели, которые все видели, подчеркнул он.По словам Добровинского, в семье Захарова это уже вторая трагедия. В 1998 году двоюродный брат покойного Сергея Захарова погиб точно в такой же катастрофе, и тогда виновный ушел от наказания."Это запредельные издевательства. Сначала Захаровых обвиняют в участии в "грязных" шоу. После этого в вымогательстве 100 миллионов от Ефремова", — сказал Добровинский."Они никогда не требовали ни копейки, никогда не соглашались ни на одну подачку. Поэтому все эти обвинения — ложь", — подчеркнул он.В настоящий момент адвокат семьи Захаровых готовит иски, которые будут фигурировать в суде."Они никогда не требовали и никогда ничего не возьмут от Ефремова, потому что память не продается", — заключил Добровинский.Авария произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Машина, за рулем которого находился известный артист Михаил Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон службы доставки.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали, что на момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергея Захаров скончался в больнице.Возбуждено уголовное дело, статья предусматривает наказание сроком от 5 до 12 лет колонии.