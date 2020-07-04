04.07.2020

2020-07-04 17:45:02

Центр ИЗО во Владимире открыл выставочные залы для посетителей

Центр пропаганды изобразительного искусства во Владимире открыл сегодня вход для посетителей в выставочные залы. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора вход в Центр ИЗО осуществляется исключительно в гигиенической маске; допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсии с количеством не более 5 человек и соблюдением дистанции между группами и посетителями 1.5 - 2 метра; запрещается вход посетителей с температурой выше 37,20 С, прием туристско-экскурсионных групп возобновится после снятия всех ограничительных мер.

Гости и жители Владимира могут посетить три выставки: «Офорт», посвященная 80-летнему юбилею известного владимирского графика Бориса Французова, петербургского художника Анатолия Анненкова «Блокадный Ленинград» и современного владимирского художника Сергея Ермолина «Станковая и книжная графика».