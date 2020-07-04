От удара машину разорвало на части

Утром 4 июля в центре Владимира на улице Студёная гора произошла ужасная авария, в результате которой погибли двое человек – водитель и пассажир. По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, они врезались в столб.ДТП произошло около 6.00 4 июля. По словам очевидцев, 28-летний водитель «Форд Фокус» был сильно пьян и ехал со скоростью примерно 190 км/ч, из-за чего не смог войти в поворот и влетел в столб. От удара машину разорвало на части. Он и его 44-летняя пассажирка погибли на месте до приезда «скорой» помощи.ГИБДД проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.