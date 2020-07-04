Третий тур чемпионата России по регби завершался в пятницу двумя матчами. В одном из них вице-чемпион страны Красный Яр добился победы в Краснодаре, где встречался с местными Богатырями.

Третий тур чемпионата России по регби завершался в пятницу двумя матчами. В одном из них вице-чемпион страны "Красный Яр" добился победы в Краснодаре, где встречался с местными "Богатырями".Встреча, проходившая на стадионе "Кубань", завершилась с разгромным счетом 49:13 в пользу регбистов "Яра". Эта победа стала для красноярцев второй подряд в текущем сезоне премьер-лиги.В еще одном матче тура новокузнецкий "Металлург" добился третьей победы из трех возможных в нынешнем сезоне. В пятницу регбисты "Кузни" взяли верх над столичным ЦСКА со счетом 27:9, в свою очередь не знающим побед с момента старта чемпионата.