04.07.2020

2020-07-04 21:45:03

Лего-мультфильмы владимирского аниматора собирают миллионы просмотров

2020 год посвящен победе в Великой Отечественной войне. Режиссеры создают разнообразные киноленты. Мы уже рассказывали о Константине Староверове. Он снимает военные мультфильмы, которые существуют в мире лего. Лего уже давно перестало быть игрушкой только для детей. Владимирский "легомастер" прославился своими работами на всю Россию. В мультипликационной студии побывала и Нина Глизница. И даже попробовала снять свой мультфильм.

Это тизер мультфильма "Битва за Берлин". На ютуб-канале лего-аниматора Константина Староверова он вышел месяц назад. Сюжет - военная операция советских бойцов. Их задание - уничтожить врага в хорошо укреплённом доме. Всё видео - покадровая съемка каждого движения.

- Чтобы снять секунду, нужно снять 24 кадра. Я его хочу повернуть. Это если вы хотите, чтоб результат был плавный.

Так готова секунда. 6 минут - месяц работы. Весь мультик - лего-анимация - быстро сменяющие друг друга фото. Сцены баталии, раненные солдаты, перестрелка. Военные действия развернулись в небольшой студии.

Снять лего-мультфильм - идея сына Константина. Первый мультик сделан 5 лет назад. Со временем сын из лего вырос, а папа нет. В прошлом - предприниматель, в этом году он полностью посвятил себя лего-анимации. Его мультфильмы собирают порядка 7 миллионов просмотров. В лего-анимации ценится плавность движения. Со стороны кажется: ничего сложного. На деле - кропотливая работа.

Первые мультфильмы, как и блины, выходят "комом". Страдает техническая часть. Молодые блогеры присылают работы Константину на проверку. Он их корректирует, говорит, что нужно исправить.

Константин Староверов, лего-аниматор: «Свет мигает, это ошибка начинающего лего-аниматора, это детская болезнь, я её называю. Дёргается камера, когда снимают с телефона, не поставили на подставочку, когда пальцем нажимают, чтобы снять, чуть-чуть дёргается телефон».

Декорации, сюжет, диалоги, озвучание. Константин делает всё сам. Видео рассчитаны и на западную аудиторию. Тут помогают британские блогеры - озвучивают мультфильмы.

Положительные отзывы приходят даже из далёкой Австралии.

Константин Староверов, лего-аниматор: «Я появился на горизонте, стал догонять, потом обгонять. На моём опыте уже стали люди учится. И ушли дальше не по анимации, а по развитию канала».

За 5 лет - больше 40 мультфильмов. Среди них и многосерийные. Про Великую Отечественную войну снимать сложнее, но интереснее, говорит Константин. Один мультик в военной тематике уже есть. Снят по мотивам фильма "Сталинград". На подходе - "Битва за Берлин". Остался только финальный монтаж.

Нина Глизница, Александр Чунаев

"Вести-Владимир"

