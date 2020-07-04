Бывший чемпион двух весовых дивизионов Конор Макгрегор выразил соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова. 57-летний мужчина скончался от кровоизлияния в мозг.

Бывший чемпион двух весовых дивизионов Конор Макгрегор выразил соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова. 57-летний мужчина скончался от кровоизлияния в мозг.Макгрегор отреагировал на информацию об утрате отца и тренера Хабиба Нурмагомедова в своем Twitter-аккаунте: "Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов".Напомним, что накануне Хабиб сообщал о том, что его отец переборол коронавирус, однако инфекция оставила после себя осложнения. У Абдулманапа были выявлены проблемы с сердцем и головным мозгом, кровоизлияние в который и стало для мужчины фатальным.