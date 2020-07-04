Бывший солист Ласкового мая Юрий Шатунов выиграл суд по делу об авторских правах на песни группы. Но продюсер коллектива Андрей Разин обжалует решение инстанции.

Бывший солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов выиграл суд по делу об авторских правах на песни группы. Но продюсер коллектива Андрей Разин обжалует решение инстанции.В 2016 году компания "Честная музыка" стала правообладателем композиций группы "Ласковый май". Треки были приобретены у некого бизнесмена Руслана Филатова. Юрию Шатунову пришлось через суд добиваться права исполнять песни коллектива, которые когда-то сам записывал.Андрей Разин был уверен, что певец не сможет выиграть дело. Но вышло по-другому. Теперь продюсер коллектива будет обжаловать решение суда, ведь его не известили о привлечении к процессу. Разин отметил, что судья "не видела в глаза" ни его, ни правообладателя. "Вышестоящая инстанция объективно отменит это решение", – надеется продюсер.По его мнению, Шатунов исполняет песни "Ласкового мая", грубо нарушая законодательство. Поэтому Разин уже готовит все документы, который обосновывают позицию настоящего правообладателя.3 Июл 2020 в 11:58 PDTЮрий Шатунов, в свою очередь, планирует вновь обратиться в суд, чтобы пресечь незаконную деятельность компании "Честная музыка". Кроме того, певец потребует финансовой и моральной компенсации.