Полузащитник московского Спартака Роман Зобнин получил дисквалификацию на два ближайших матча своей команды. Игроку выписан бан за его удар локтем соперника Ивана Облякова из ЦСКА.

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил дисквалификацию на два ближайших матча своей команды. Игроку выписан бан за его удар локтем соперника Ивана Облякова из ЦСКА.Инцидент с участием Зобнина произошел в гостевом матче "красно-белых" против "армейцев" в 25 туре российской премьер-лиги. Хавбек получил от главного арбитра матча красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Встреча завершилась поражением "Спартака" со счетом 0:2.Теперь Зобнин не сможет помочь команде в домашних матчах 26 и 27 туров, когда "Спартак" сыграет против "Тамбова", встреча с которым состоится 4 июля, и "Локомотива" (8 июля)."Спартак" после 25 туров имеет в своем активе 32 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ.