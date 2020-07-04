Действующий обладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен одержал победу в первом матче финала онлайн-турнира Chessable Masters, в котором он играет против голландца Аниша Гири. Норвежец является организатором турнира.

Действующий обладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен одержал победу в первом матче финала онлайн-турнира Chessable Masters, в котором он играет против голландца Аниша Гири. Норвежец является организатором турнира.Победы в первой встрече Карлсен смог добиться только на тай-брейке: в четырех партиях соперники выиграли по разу и дважды сыграли вничью. В итоге, по итогам двух партий тай-брейка представитель Норвегии сыграл вничью и победил и взял верх.Второй матч финального противостояния состоится в субботу, четвертого июля. В случае ничьей по итогам двух матчей будет назначена третья встреча. Общий призовой фонд турнира составляет более одного миллиона долларов, из которых победитель получит 150 миллионов.