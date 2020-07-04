Противоречивая информация, связанная с задержанием старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Руслана Миниахметова, появилась в СМИ в пятницу, 3 июля. В частности, стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает телеканал Россия 24.

Противоречивая информация, связанная с задержанием старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Руслана Миниахметова, появилась в СМИ в пятницу, 3 июля. В частности, стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает телеканал "Россия 24". Позже в СМИ разошлись новости о том, что дело отменено Генпрокуратурой России.Руслан Миниахметов — фигура важная и одновременно с этим непубличная. Он не давал интервью и практически не появлялся в объективе телекамер. В то же время именно Миниахметов вел громкое дело бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова, осужденного на 22 года. Другое дело, которым он занимался, связано с махинациями на печально известном предприятии "Кировлес".Как сообщает ТАСС, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Руслана Миниахметова.Ранее СК России сообщил, что следователь якобы получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого за принятие решений, которые входят в его полномочия.